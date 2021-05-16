Российский комедийный проект «Женский стендап» приезжает с гастролями в Киев, выступление состоится 7 июля в МЦКИ «Октябрьский дворец», который расположен на Алее Героев Небесной Сотни. Украинские националисты пытаются использовать это как аргумент против выступления россиянок в Киеве

СБУ рассказала, почему на Украине не ждут Моргенштерна © Моргенштерн/Инстаграм Роман Ковалев опубликовал на своей странице в Facebook афишу выступления «Женского стендапа» в «Октябрьском дворце».

«Афиша предстоящего выступления российского развлекательного проекта "Женский стендап", принадлежащего "Газпром-Медиа" в том же МЦКМ. У меня вопрос: а вы там часом не ох…и, уважаемые МЦКИ "Октябрьский дворец"?» — написал он.

В тегах он призвал обратить внимание на ситуацию Службу безопасности Украины (СБУ), Минкультуры, Украинский институт нацпамяти, а также представителей партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

На это обратили внимание в комментариях: «Интересно, что вы тегаете представителей партии ЕС, хотя концерты в "Октябрьском" проходят с 2015 года точно. И российских артистов в том числе. И ничего не было сделано, чтобы это остановить».

Билеты на «Женский стендап» продаются в сети по цене от 400 до 1400 гривен (1072-3753 руб.).

«Женский стендап» — проект телеканала ТНТ и группы Comedy Club Production, которые входят в холдинг «Газпром-медиа». Среди резидентов «Женского стендапа» Зоя Яровицына, Надежда Джабраилова, Александра Муратова, Мария Маркова, Сауле Юсупова и Маргарита Родина.