Президент Украины Владимир Зеленский назвал подвиг украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, примером человечности и самопожертвования. Об этом 14 мая он написал в Twitter

Почему Украинский институт национальной памяти не вправе определять, кто спасал евреев, а кто нет © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Холокост — общая трагедия всего человечества… Украина на четвертом месте по количеству праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. героев. Их подвиг — пример человечности и самопожертвования», — написал Зеленский.

В пятницу в Бабьем Яру в Киеве планируется открытие символической синагоги при участии официальных лиц, включая Зеленского, религиозных лидеров, культурных и общественных деятелей.

В сентябре-октябре 1941 года было расстреляно свыше 100 тысяч человек, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных. Расстрелы осуществляли немецкие оккупационные войска и украинские коллаборационисты.