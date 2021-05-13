Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич во время концертного тура показал своей супруге Эйнат Кляйн достопримечательности Западной Украины. Фото и видео с прогулок по разным городам страны супруги выложили в Instagram, последний пост датируется 12 мая

«Ездим по западной Украине: Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Ивано-Франковск… Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье — маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей», — написал Макаревич на своей странице.

«Сейчас наши идиотские сми, раздувают обиду из-за слово захолустье», «а люди в городе где?», «Карантин», «А День Победы вам уже чужд?», «Их герой Степан Бандера, какое там 9 мая. А Макаревич за деньги и перед Гитлером бы выступил», — написали пользователи.

Жена Макаревича показала, как роется в мусорном баке в Киеве — фото © Эйнат Кляйн/Инстаграм Айдер Муждабаев, который обвинил музыканта в имперских амбициях.

«Путешествуя по окраине империи… Вот здесь очень точно передано подсознательное отношение россиян к Украине. Даже когда они хотят типа похвалить, у них выходят унизительные, почти расистские предложения. Причем сами они упорно этого не замечают: "Что я такого сказал?". А еще здесь вкусное сало, борщ и классные телочки, да?» — написал журналист.

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Эйнат Кляйн — четвертая жена Макаревича, родилась она в Киеве, там же поступила в университет, но через некоторое время переехала в Израиль и продолжила обучение там.

Кляйн младше лидера «Машины времени» на 30 лет, известие об их бракосочетании появилось в СМИ в мае 2020 года. Познакомились супруги в обной из поездок, где женщина работала гидом. Избранницей певца работает в сфере туризма — организует туры по странам Ближнего Востока и Африки.