В Харькове на Пасху студент одного из городских вузов убил своего молодого преподавателя Александра Евдокимова и его девушку Евгению Билевскую в их собственной квартире. По предварительным данным, главной причиной стала ревность, сообщила «Страна» 12 мая

В полицию о происшествии заявила мать преподавателя после того, как зашла в квартиру и обнаружила заколотые тела. Убийца нанес жертвам 49 ножевых ранений: 31 удар — 29-летнему мужчине и 18 — 24-летней девушке.

Жилин о массовом убийстве в школе Казани: Это могла быть спланированная операция © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По данным прокурора Салтовской окружной прокуратуры Харькова Инны Шкоркиной, мотивы убийства на данный момент устанавливаются, но прежде всего рассматривается убийство на почве ревности.

Ранее в Днепропетровске посреди дня произошло убийство водителя внедорожника. 42-летний мужчина в центре города подбежал к водителю и начал стрелять в упор. Водитель выбежал из внедорожника и упал на рельсы, после чего погиб. Убийца скрылся с места преступления.