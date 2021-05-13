В полицию о происшествии заявила мать преподавателя после того, как зашла в квартиру и обнаружила заколотые тела. Убийца нанес жертвам 49 ножевых ранений: 31 удар — 29-летнему мужчине и 18 — 24-летней девушке.
Подозреваемый в убийстве пары был оперативно задержан. Это оказался 22-летний студент 4 курса Харьковского национального университета городского хозяйства, в котором и преподавал убитый Евдокимов.
По данным прокурора Салтовской окружной прокуратуры Харькова Инны Шкоркиной, мотивы убийства на данный момент устанавливаются, но прежде всего рассматривается убийство на почве ревности.
Ранее в Днепропетровске посреди дня произошло убийство водителя внедорожника. 42-летний мужчина в центре города подбежал к водителю и начал стрелять в упор. Водитель выбежал из внедорожника и упал на рельсы, после чего погиб. Убийца скрылся с места преступления.