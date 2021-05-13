Украинский журналист Дмитрий Гордон принял участие в программе «Время Голованова» на телеканале «Украина 24», где рассказал, как относится к артистам с Украины, выступающим в России. Передача появилась на YouTube 12 мая

«Я их презираю, бог им судья, я считаю, что это люди без родины. Я не призываю их наказывать, репрессировать, делать им плохо. Ни в коем случае. Они сделали свой выбор. Он абсолютно законный, это не является нарушением законодательства Украины. Просто я этих людей презираю и не стесняюсь об этом говорить. Вы — дети Украины. Чего вы пляшете и светите голыми ж*пами на концертах, посвященных российской милиции или российской армии? У вас что, две извилины в голове?» — сказал Гордон.

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Журналист заявил, что в его стране немало звезд, которые отказались от поездок в Россию и при этом «хорошо зарабатывают» на родине. В пример он привел исполнителей Дмитрия Монатика и Олю Полякову.

Один из участников шоу поинтересовался у Гордона, почему тогда он говорит по-русски в жизни и во время публичных выступлений.

«Начиная любую программу, вы делаете оговорку, что будете разговаривать на русском, поскольку так у вас будет больше аудитория. Не задумывались ли о том, что у украинских артистов конкуренция, у них тоже есть аудитория и они тоже несут в массы украинскую культуру? Не видите ли в этом некоторых двойных стандартов?» — спросил зритель.

На это журналист ответил, что это совершенно разные вещи, потому что «великий русский язык Российская Федерация не приватизировала», это достояние всего мира и принадлежит украинцам в той же степени, что и русским. Плюс к этому Гордон отметил, что говорит на русском, чтобы его услышало как можно больше людей.

В 2014 году Украина начала обстреливать Донецкую и Луганскую области, так как местные жители отказались мириться с госпереворотом и национализмом в стране. В итоге на территории областей образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

В том же году жители Крыма проголосовали за возвращение своего региона в состав Российской Федерации, однако Украина продолжает считать эту территорию своей и вносит в черный список всех, кто едет туда без разрешения украинских властей, в том числе артистов.

В списке невъездных уже более 180 известных фамилий, а вот украинским певцам и актерам работу в России не запретили. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государство не может помешать знаменитостям зарабатывать в России, свою роль в этом вопросе должно сыграть осуждение общества.