Украинский актер и продюсер Андрей Данилко, который накануне опроверг обвинения националиста Сергея Стерненко о том, что ездил с концертом в Россию, рассказал о выступлениях своих коллег перед россиянами. Об этом 12 мая написала газета «КП в Украине»

«Если нас и приглашают, то выступления в основном за границей происходят. Чтобы не подставлять артистов, они празднуют в других местах. Тем более, сейчас с этим карантином, я не знаю, кто вообще туда ездит. Во-первых, это очень дорого, да и я не очень хочу ездить сейчас, занимаюсь здоровьем. Но если бывают приглашения, мы понимаем, у кого мы работаем. В основном это все равно люди из Украины. Или муж украинец, а она — русская, или наоборот», — пояснил Данилко.

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Сергей Стерненко — украинский националист, обвинявшийся ранее в пытках, похищении и убийстве, но позже отпущенный под домашний арест. Несколько дней назад он поднял волну возмущения по поводу выступления жены члена набсовета «Укрзализныци» Сергея Лещенко Анастасии Топольской в Москве на секс-вечеринке.

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Напомним, Данилко уже не первый раз опровергает информацию о своих гастролях в России. Ранее он прокомментировал возможные выступления в России, сказав, что «в Россию не зовут, наверное, знают, что мы не поедем».