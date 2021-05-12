Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, опроверг информацию, что ездил с концертами в Россию. Пост об этом появился на странице продюсера в Instagram 11 мая

«Будьте внимательны и осторожны! Фейк! @s_sternenko, пожалуйста, проверяйте информацию», — говорится в публикации Данилко.

К записи артист прикрепил скриншот страницы украинского националиста Сергея Стерненко, где тот пишет, что Данилко выступал накануне в Сочи, что сам актер не афиширует, но его «спалили российские фанаты».

Астролог предрекла беды нескольким знакам зодиака на этой неделе © Pexels/David Kopacz

«Вчера в Сочи был концерт пародии на Сердючку. Видел у знакомых. Так что точно фейкньюс», «Как уже только не пытаются втянуть Данилко в политику…», «Как бы ни пытались втянуть… особенно Стерненко, который сам убил человека и на свободе… Данилко все равно будет Артистом и с РФ и с СНГ… не считая Европы», «Стерненку спокойно не живется», «А что такого было бы если бы Андрей в Сочи приехал? Не понимаю этого. Почему политику не разделяют от обычных людей?» — написали подписчики Данилко.

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Сергей Стерненко — украинский националист, отбывающий наказание за пытки и похищение и ранее убивший человека. Ранее он поднял волну возмущения по поводу поездки жены члена набсовета «Укрзализныци» Сергея Лещенко Анастасии Топольской в Москве на секс-вечеринке.

Позже негодование националиста коснулось и Данилко, но после ответа последнего, Стерненко извинился и удалил свой пост.

Напомним, Данилко уже не первый раз опровергает информацию о своих гастролях в России. Ранее он прокомментировал возможные выступления в России, сказав, что «в Россию не зовут, наверное, знают, что мы не поедем».