В массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала Чернобыльской атомной электростанции, снова проходят реакции деления, говорится в статье, опубликованной в авторитетном научном издании Science

Как отмечается, в реакторном зале ЧАЭС находится около 170 тонн радиоактивного урана.

«Это как тлеющие угли в мангале», — сказал британский химик Нил Хайят.

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, теперь нейтроны начали появляться и накапливаться в нескольких новых местах. В одном из помещений ЧАЭС их количество почти удвоилось за четыре года.

Застывшее там топливо заставляет проходящие через него нейтроны более эффективно расщеплять ядра урана.

«Это достоверные и убедительные данные. Нам просто непонятно, что это за механизм», — сказал Хайят.

Он подчеркнул, что эту угрозу нельзя игнорировать. Ученый отметил, что реакции деления в этом участке могут ускориться в прогрессии, и это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.

Украинские исследователи пытаются понять, произойдет ли автоматическое угасание этих реакций или нужно принимать меры во избежание новых катаклизмов.

Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций отметил, что взрывная реакция способна обрушить элементы объекта «Укрытие».

Перевод статьи опубликовало издание «Иносми».