По словам министра, сейчас Москва якобы наращивает наступательные группировки войск, разворачивает новое ракетное оружие и проводит масштабные учения на западных границах РФ.
«Такая военная политика Кремля угрожает нацбезопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского региона, и она может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе», — сказал Таран.
Он также отметил, что Минобороны Украины ожидает обострения ситуации и всегда готово оказать отпор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что к полномасштабной войне не готовы ни украинская, ни российская стороны. При этом он также убежден, что в случае эскалации может начаться новая мировая война.
Кремль также высказал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.