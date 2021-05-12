Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что «военная политика» России якобы может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе. Он заявил об этом на Всеукраинском форуме «Украина 30» 12 мая

Возможна война: Кремль ожидает провокаций Украины в Донбассе

«Такая военная политика Кремля угрожает нацбезопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского региона, и она может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе», — сказал Таран.

Он также отметил, что Минобороны Украины ожидает обострения ситуации и всегда готово оказать отпор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что к полномасштабной войне не готовы ни украинская, ни российская стороны. При этом он также убежден, что в случае эскалации может начаться новая мировая война.

Кремль также высказал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.