Народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме. Соответствующее сообщение было опубликовано 11 мая на сайте политсилы

«Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», — цитирует Медведчука пресс-служба.

Провоцируя Россию на войну? Почему на Украине внезапно вспомнили о Медведчуке © zagittya.com.ua

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», — подытожил Медведчук.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом и офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и в покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.