По словам Лещенко, его супруга многое делает для популяризации Украины, при этом не сменила гражданство, хотя у нее было много возможностей.
Лещенко заявил, что его жена участвовала в мероприятии с привлечением представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры), «тех маргинализированных, которые умирают и которых убивает режим Путина».
«И в том числе ее поездка служила поддержкой этих людей, которые являются прямыми жертвами режима Путина, но в этой ситуации никого не интересует правда», — сказал он.
Лещенко также предположил, что посредством критики его жены с ним сводят счеты его противники.
Ранее, в ночь с 8 на 9 мая, Топольская как Dj Nastia выступила на секс-позитивной вечеринке HOROVOD в московском ночном клубе Mutabor. Мероприятие длилось 33 часа, а все гости должны были прийти в латексе. После публикации фотографий с вечеринки в соцсетях жена Лещенко подверглась критике на Украине.