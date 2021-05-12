Бывший депутат Верховной Рады, член набсовета «Укрзализныци» Сергей Лещенко пояснил, что его жена, диджей Настя Топольская, выступила с концертом в России в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, «которых убивает режим Путина». Об этом он заявил 11 мая в эфире «4-го канала»

Кого надо концерты. Супруга Сергея Лещенко зажигала в московском клубе © Facebook/Анастасия Топольская

Лещенко заявил, что его жена участвовала в мероприятии с привлечением представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры), «тех маргинализированных, которые умирают и которых убивает режим Путина».

«И в том числе ее поездка служила поддержкой этих людей, которые являются прямыми жертвами режима Путина, но в этой ситуации никого не интересует правда», — сказал он.

Лещенко также предположил, что посредством критики его жены с ним сводят счеты его противники.

Ранее, в ночь с 8 на 9 мая, Топольская как Dj Nastia выступила на секс-позитивной вечеринке HOROVOD в московском ночном клубе Mutabor. Мероприятие длилось 33 часа, а все гости должны были прийти в латексе. После публикации фотографий с вечеринки в соцсетях жена Лещенко подверглась критике на Украине.