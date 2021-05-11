Во вторник, 11 мая, на Украине скончался основатель и художественный руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра «Романс» Игорь Крикунов. Об этом в Facebook сообщила советник мэра Киева по вопросам культуры и развития культурных проектов Диана Попова

«Сегодня ушел из жизни основатель и многолетний руководитель Музыкально-драматического театра "Romans" Игорь Николаевич Крикунов… Искренне скучаю по родным и близким талантливого художника. Е**ный ковид», — написала Попова.