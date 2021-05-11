«Сегодня ушел из жизни основатель и многолетний руководитель Музыкально-драматического театра "Romans" Игорь Николаевич Крикунов… Искренне скучаю по родным и близким талантливого художника. Е**ный ковид», — написала Попова.
Игорь Крикунов — Народный артист Украины. В начале 80-х годов он переехал из Москвы в Киев, где сначала служил в музыкально-драматическом театре «На Подоле», а в 1994 году создал свой театр «Романс».
Также Крикунов снимался в кино, одной из самых известных его ролей стал Василий в фильме «Цыганка Аза» 1987 года.