Новая «восточная политика» Украины открывает новые возможности, которые до сих пор Киев либо игнорировал, либо у него не хватало времени и ресурсов для того, чтобы ими воспользоваться. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко Владимир Зеленский совершил визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию. Также сообщается, что Украина стала проявлять дипломатическую и предпринимательскую активность в странах Средней Азии.

Пока Киев пытается работать в русле стратегии, которую можно назвать «новым евразийским проектом»: ее смысл состоит в том, что Украина предпринимает попытки либо запараллелить российскую евразийскую стратегию, либо создать ей альтернативу, считает эксперт.

«Евразийский проект Москвы подразумевает создание Евразийского экономического союза, в который предлагается вступить странам постсоветского пространства, прежде всего в Центральной Азии. Этот союз предполагает более жесткую многостороннюю интеграцию при очевидном доминировании России. Киев же намерен предложить несколько другую стратегию. Эта стратегия будет связана в большей степени с заключением двусторонних договоренностей между Киевом и странами постсоветского пространства (Казахстан, Туркмения, Узбекистан), а также странами, находящимися за периметром советской зоны влияния (Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия). То есть речь идет не о создании крупного союза, а о двусторонних соглашениях, в которых не будет какого-то одного лидера», — пояснил Серенко.

Политолог добавил, что этот проект может возникнуть не вследствие запроса самого Киева на некое оживление своей деятельности в постсоветской зоне в качестве альтернативы российскому влиянию, а возможны солидарные проекты с США и странами Евросоюза, поскольку запрос на новую евразийскую стратегию есть и на Западе в том числе.

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