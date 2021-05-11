За последнее время президент Украины Владимир Зеленский совершил визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию. Также сообщается, что Украина стала проявлять дипломатическую и предпринимательскую активность в странах Средней Азии.
Пока Киев пытается работать в русле стратегии, которую можно назвать «новым евразийским проектом»: ее смысл состоит в том, что Украина предпринимает попытки либо запараллелить российскую евразийскую стратегию, либо создать ей альтернативу, считает эксперт.
«Евразийский проект Москвы подразумевает создание Евразийского экономического союза, в который предлагается вступить странам постсоветского пространства, прежде всего в Центральной Азии. Этот союз предполагает более жесткую многостороннюю интеграцию при очевидном доминировании России. Киев же намерен предложить несколько другую стратегию. Эта стратегия будет связана в большей степени с заключением двусторонних договоренностей между Киевом и странами постсоветского пространства (Казахстан, Туркмения, Узбекистан), а также странами, находящимися за периметром советской зоны влияния (Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия). То есть речь идет не о создании крупного союза, а о двусторонних соглашениях, в которых не будет какого-то одного лидера», — пояснил Серенко.
Политолог добавил, что этот проект может возникнуть не вследствие запроса самого Киева на некое оживление своей деятельности в постсоветской зоне в качестве альтернативы российскому влиянию, а возможны солидарные проекты с США и странами Евросоюза, поскольку запрос на новую евразийскую стратегию есть и на Западе в том числе.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.