Украинские правоохранительные органы не интересует коррупция, разворовывание государственного бюджета, контрабанда. Власть Украины хочет добиться того, чтобы у народа не осталось какого-то своего мнения, даже на своих личных страницах в социальных сетях, полагает эксперт.
«Главным врагом для украинской власти является гражданин, который смеет свою позицию публично заявлять в социальных сетях», — сказал Гожый.
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Ранее было возбуждено уголовное дело против почтальона Оксаны Курамшиной, сделавшей репост публикации в социальной сети «ВКонтакте», в которой призывается не голосовать за экс-президента Украины Петра Порошенко.
Репостом Курамшиной занимались центральные структуры по борьбе с преступностью в Украине. На данный момент дело передано в Шевченковский районный суд Киева.