Украинский народ, выражающий собственное мнение, является главным противником Украины, сказал в интервью изданию Украина.ру украинский правозащитник Андрей Гожый

Эксперт объяснил, зачем Зеленский жалуется на Макрона и чего сейчас боится Украина © president.gov.ua

«Главным врагом для украинской власти является гражданин, который смеет свою позицию публично заявлять в социальных сетях», — сказал Гожый.

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Ранее было возбуждено уголовное дело против почтальона Оксаны Курамшиной, сделавшей репост публикации в социальной сети «ВКонтакте», в которой призывается не голосовать за экс-президента Украины Петра Порошенко.

Репостом Курамшиной занимались центральные структуры по борьбе с преступностью в Украине. На данный момент дело передано в Шевченковский районный суд Киева.