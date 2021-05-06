На встрече 6 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вероятность присоединения США к переговорам по Крыму и Донбассу. Об этом сообщается на сайте МИД Украины

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«От имени президента США Джозефа Байдена государственный секретарь подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он показал, что США готовы присоединиться к украинской инициативе Крымской платформы и принять участие в ее учредительном саммите», — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Также стороны договорились координировать позиции в ходе подготовке к встрече президентов России и США и отметили общность позиций относительно российского проекта газопровода «Северный поток — 2».

Блинкен и Кулеба заявили, что частичный отвод российских войск от границ с Украиной не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны РФ и заявили, что будут совместно «внимательно следить за действиями России».

Кроме того, Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и проинформировал госсекретаря США об антикорркупционных реформах и деолигархизации на Украине.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Саммит «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Власти Украины пригласили к участию в этой инициативе ряд стран, в том числе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Австрию, Канаду и США.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.