Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование в ближайшее время спорных исторических вопросов между Украиной и Польшей. Об этом он сообщил 3 мая в ходе совместного брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой, который транслировал телеканал «Украина 24»

Зеленский договорился о сотрудничестве с четырьмя президентами © president.gov.ua

По словам Зеленского, польский коллега подтвердил свое участие в саммите «Крымская платформа», который пройдет в Киеве в августе.

«Я пригласил, и господин президент сказал, что будет. Очень жду его с первой леди, госпожой Агатой на первом саммите "Крымской платформы" в дни 30-летия нашей независимости», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил польского лидера за поддержку Польшей стремления Украины к членству в ЕС и НАТО.

В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации «ОУН-УПА», а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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