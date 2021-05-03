«Я знаю, что у нас есть некоторые (спорные — ред.) исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет», — заявил президент.
По словам Зеленского, польский коллега подтвердил свое участие в саммите «Крымская платформа», который пройдет в Киеве в августе.
«Я пригласил, и господин президент сказал, что будет. Очень жду его с первой леди, госпожой Агатой на первом саммите "Крымской платформы" в дни 30-летия нашей независимости», — сказал Зеленский.
Он поблагодарил польского лидера за поддержку Польшей стремления Украины к членству в ЕС и НАТО.
В понедельник в Польше празднуют 230-летие первой польской конституции. На празднование в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации «ОУН-УПА», а также критикуют периодические акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
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