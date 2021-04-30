Шевченковский суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал Pavlovsky News

Отмечается, что прокурор в этот раз не возражал против смены меры пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Мера пресечения будет действовать до 29 июня. Подозреваемого обязали носить электронный браслет.

Ранее под домашний арест отправили обвиняемую в причастности к убийству Юлию Кузьменко. Кроме того, в июле 2020 года сняли электронный браслет и отменили запрет на передвижения по стране еще одной подозреваемой в убийстве, Яне Дугарь.

В поддержку подозреваемых в убийстве активисты проводили акции у здания суда.

Преступление без наказания? Подозреваемых по делу Шеремета выпускают на свободу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Андрея Антоненко задержали в 2019 году по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

По делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе — кроме Антоненко, врача и волонтера АТО Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.