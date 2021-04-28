Ранее шествия по этому случаю проходили только в идеологическом центре украинского фашизма — во Львове.
Порядка ста человек с флагами различных неонацистских организаций собрались возле метро «Арсенальная» в центре украинской столицы.
Оттуда они колонной выдвинулись по улице Грушевского в сторону Майдана Незалежности, где шествие завершится.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, летом 1944 года Красная Армия уничтожила ее возле украинского города Броды.
Исторически зафиксировано, что эсэсовцы «Галичины» совершали военные преступления против мирного населения.
Достоверно определено, что они уничтожили польское село Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.
Войска СС, частью которых была дивизия «Галичина», были признаны преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала.