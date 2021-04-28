Украинские неонацисты в центре Киева впервые проводят так называемый «Марш вышиванок» в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости 28 апреля

Ранее шествия по этому случаю проходили только в идеологическом центре украинского фашизма — во Львове.

Порядка ста человек с флагами различных неонацистских организаций собрались возле метро «Арсенальная» в центре украинской столицы.

Оттуда они колонной выдвинулись по улице Грушевского в сторону Майдана Незалежности, где шествие завершится.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, летом 1944 года Красная Армия уничтожила ее возле украинского города Броды.

Как была создана дивизия СС «Галичина» © regnum.ru

Достоверно определено, что они уничтожили польское село Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.

Войска СС, частью которых была дивизия «Галичина», были признаны преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала.