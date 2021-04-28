У тела, которое ранее 28 апреля обнаружили в сумке в Киеве, нет головы. Об этом 28 апреля сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Киевлянин наткнулся на сумку, заглянул внутрь и пришел в ужас © РИА Новости, Андрей Волошин / Перейти в фотобанк

Обстоятельства происшествия выясняются, ведутся следственные действия.

На данный момент, как рассказали правоохранители, известно, что найденный труп с ножевыми ранениями принадлежит мужчине.

У тела отсутствует голова, также разрезан живот. Погибшему было 35-40 лет, на руке татуировка. Также в полиции отметили, что это вряд ли был бездомный.

Ведутся поиски головы трупа. Кроме того, личность погибшего пытаются установить по татуировке и путем изучения информации о пропавших в Киеве.

Полицейские опрашивают местных жителей, место находки трупа исследуют криминалисты и кинологи с собаками.