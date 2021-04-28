Утром в Голосеевском районе Киева, в Моторном переулке, возле стройки, местный житель наткнулся на сумку, в которой обнаружил человеческие останки. Он сообщил о находке в полицию.
Обстоятельства происшествия выясняются, ведутся следственные действия.
На данный момент, как рассказали правоохранители, известно, что найденный труп с ножевыми ранениями принадлежит мужчине.
У тела отсутствует голова, также разрезан живот. Погибшему было 35-40 лет, на руке татуировка. Также в полиции отметили, что это вряд ли был бездомный.
Ведутся поиски головы трупа. Кроме того, личность погибшего пытаются установить по татуировке и путем изучения информации о пропавших в Киеве.
Полицейские опрашивают местных жителей, место находки трупа исследуют криминалисты и кинологи с собаками.