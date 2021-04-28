Встреча президентов России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским без лидеров Германии и Франции чревата геополитическим поражением для Украины. Об этом 28 апреля в эфире «Прямого» заявил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев

«Путин будет использовать это желание Зеленского, просто необъяснимое для меня, встретиться с ним лицом к лицу. А эти вещи нельзя просто даже заявлять, потому что в нынешней ситуации любая такая встреча может закончиться поражением. В частности, уже даже московские эксперты, которые привержены очень к Украине, заявляют, что нельзя идти на эту двустороннюю встречу, так как в нынешних условиях она станет геополитическим поражением Украины», — заявил Арьев.

Лавров пообещал «не спускать с крючка» Зеленского и его команду © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ангела Меркель и Эммануэль Макрон могут легко пожертвовать интересами Украины в случае двусторонней встречи Путина и Зеленского, говоря о «Северном потоке — 2» для Германии и нефтедобывающей отрасли для Франции, где компания Total имеет соглашения о больших нефтеносных территориях в России.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным. Вначале речь шла о линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву. При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно».

Накануне Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двусторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.