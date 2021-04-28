В столице Украины стаффордширский терьер, гулявший без намордника, загрыз очередную жертву. Хозяин бойцовой собаки никак не реагировал на происходящее и даже угрожал недовольным поведением своего пса. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал KIEVMAP

Голодный украинец убил жену за отказ готовить © Morgane Lafond / flickr

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СОБАКА-ОБНИМАКА: БЕЗДОМНЫЙ ПЕС ПОКОРИЛ ОДЕССУ.

Известно, что мужчина выгуливал свою собаку бойцовой породы без намордника. Местные жители также утверждают, что это не первый случай нападения его пса на более мелких животных.

«На Оболони хозяин стаффордшира натравливает его на маленьких собак. Уже три собачки мертвы, сегодня убил еще одну. Мужику все побоку, еще и угрожает, а полиция не обращает внимания», — написал один из подписчиков Telegram-канала.

Позже в группе «Киев Оперативный» появилось сообщение, что хозяина пса-убийцы задержали вечером 27 апреля. По данным канала, это житель Оболони Сергей Корниенко. В полиции пояснили, что сейчас решается вопрос о квалификации события.