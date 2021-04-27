Жителей Одессы беспокоит судьба пса, который уже несколько недель живет в районе Дома Мебели на Черемушках. Местные волонтеры на днях выложили в Facebook видео, как собака обнимает прохожих, по всей видимости в поиске своего хозяина

«Потерян или брошен пес, добрый, ласковый. Был чистый и упитанный. Нуждается в хозяине. Видео сняли до слез. Просто не отпускает прохожих. Может кто потерял», — написала в сети Олеся Канунникова, показав видео, как собака обнимается с проходящими мимо людьми.

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«Очень жаль, что люди пытались сделать хорошее, но навредили собаке. Хотели сделать сюрприз маме. Маме сюрприз не понравился! Это же не игрушка! Пес теперь боится машин и неохотно идет к людям. Прежде чем решить взять животное, подумайте 1000 раз. У него стресс!» — констатировала Канунникова.

«Как его жалко», «Как же просится домой», «Боже, как он просит не уходить, сердце разрывается», «Он прямо просит о помощи», — написали пользователи под роликом.

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Женщина обещала следить за судьбой животного и сообщить, если хозяин все же найдется. Тем временем пес продолжает жить в том же районе, неравнодушные местные жители даже приобрели для него будку.