«Потерян или брошен пес, добрый, ласковый. Был чистый и упитанный. Нуждается в хозяине. Видео сняли до слез. Просто не отпускает прохожих. Может кто потерял», — написала в сети Олеся Канунникова, показав видео, как собака обнимается с проходящими мимо людьми.
По словам женщины, на объявление уже откликались люди, которые забрали животное, но в итоге вернули обратно.
«Очень жаль, что люди пытались сделать хорошее, но навредили собаке. Хотели сделать сюрприз маме. Маме сюрприз не понравился! Это же не игрушка! Пес теперь боится машин и неохотно идет к людям. Прежде чем решить взять животное, подумайте 1000 раз. У него стресс!» — констатировала Канунникова.
«Как его жалко», «Как же просится домой», «Боже, как он просит не уходить, сердце разрывается», «Он прямо просит о помощи», — написали пользователи под роликом.
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Женщина обещала следить за судьбой животного и сообщить, если хозяин все же найдется. Тем временем пес продолжает жить в том же районе, неравнодушные местные жители даже приобрели для него будку.