Президент Украины Владимир Зеленский ездит на фронт в Донбасс, чтобы показать не только собственному населению, но и иностранным лидерам, что он не просто опирается на доклады своих подчинённых, а сам находится в гуще этих событий. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: Цель санкционной политики США — превратить Россию в страну-изгоя © РИА Новости, Нина Зотина

Судя по всему, считает эксперт, Зеленский приехал из Донбасса менее воинственно настроенным, Украина сегодня отыгрывает назад свои реальные или пропагандистские планы решения донбасского конфликта военным путём.

«Зеленский уже всерьёз занимается своим вторым сроком, поэтому в самом главном для общественного украинского мнения вопросе он не может попасть впросак. В вопросе войны и мира, конечно. Я думаю, это не последняя поездка украинского президента на фронт в ближайшие пару лет до выборов», — рассуждает Злобин.

Зеленский наконец понял, что не может прекратить войну в свою пользу, и ему придется объяснять своим избирателям, почему он не выполнил своё главное обещание, и от того, насколько убедительно он это объяснит своим избирателям, вообще будет зависеть, будет ли у него второй срок в принципе, заключил собеседник издания.

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