На фоне обострения в зоне конфликта в Донбассе Зеленский 8 апреля отправился на передовые позиции. Как сообщала президентская пресс-служба, он сделал это для того, чтобы поддержать боевой дух ВСУ.
Судя по всему, считает эксперт, Зеленский приехал из Донбасса менее воинственно настроенным, Украина сегодня отыгрывает назад свои реальные или пропагандистские планы решения донбасского конфликта военным путём.
«Зеленский уже всерьёз занимается своим вторым сроком, поэтому в самом главном для общественного украинского мнения вопросе он не может попасть впросак. В вопросе войны и мира, конечно. Я думаю, это не последняя поездка украинского президента на фронт в ближайшие пару лет до выборов», — рассуждает Злобин.
Зеленский наконец понял, что не может прекратить войну в свою пользу, и ему придется объяснять своим избирателям, почему он не выполнил своё главное обещание, и от того, насколько убедительно он это объяснит своим избирателям, вообще будет зависеть, будет ли у него второй срок в принципе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.