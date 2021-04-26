Понедельник, 26 апреля, стал 35-летней годовщиной чернобыльской катастрофы. В связи с этим на территории ЧАЭС было открыто хранилище для ядерных отходов «сухого» типа (ХОЯТ-2).
«Очень важно, что сегодня вручают лицензию на содержание нового, современного типа, более технологичного и безопасного хранилища, срок эксплуатации его до 100 лет», — заявил Зеленский.
По его словам, украинское правительство намерено «трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения».
ХОЯТ-2 предназначено для хранения отработанного ядерного топлива не менее 100 лет. Его строительство стоимостью 412,8 миллиона евро (13,9 млрд грн, или 37,3 млрд руб.) финансировалось Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), работы производила американская компания Holtec International.