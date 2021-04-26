На территории Чернобыльской АЭС прошла церемония ввода в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция с мероприятия 26 апреля велась на Facebook-странице Офиса президента

«Очень важно, что сегодня вручают лицензию на содержание нового, современного типа, более технологичного и безопасного хранилища, срок эксплуатации его до 100 лет», — заявил Зеленский.

По его словам, украинское правительство намерено «трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения».

ХОЯТ-2 предназначено для хранения отработанного ядерного топлива не менее 100 лет. Его строительство стоимостью 412,8 миллиона евро (13,9 млрд грн, или 37,3 млрд руб.) финансировалось Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), работы производила американская компания Holtec International.