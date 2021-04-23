В Киеве до сих пор существует переулок, названный в честь первой женщины-космонавта, депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой. Об этом 22 апреля сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ответ на запрос издания LB.ua

Отмечается, что общественное обсуждение о переименовании переулка Терешковой в переулок Христины Алчевской (украинский педагог и просветитель) началось в 2020 году, но на сегодня его до сих пор не переименовали.

Люстрация, украинизация, декоммунизация: как Киев отсекает Донбасс © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк Валентины Терешковой, подпадает под действие украинского закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Кроме того, на Украине акцентируют внимание на том факте, что Терешкова в 2014 году в Госдуме голосовала за возвращение Крыма в состав РФ.

Ранее в Киеве другую улицу, названную в честь Терешковой, переименовали в Святищенскую.