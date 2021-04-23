Чем комфортнее жителям бывшего СССР, эмигрировавшим в Израиль, удалось устроиться на новом месте, тем лучше они отзываются о своих родных городах. Об этом рассказал харьковский публицист Дмитрий Губин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Губин о том, что мешает массовому переселению украинцев в Россию © Dmitry Gubin

«Интересовало меня и то, как они относятся к тем местам, которые они покинули. И тут случился разнобой ответов. От истерических воплей «Там все антисемиты, нас там ненавидели!» до тёплой ностальгии и рассказов о том, как часто они навещают родные города. Как правило, носителями первой позиции были те, кто не смог достойно обустроиться на новом месте — десятилетиями живут на съёмных квартирах, не работают по специальности и испытывают иные трудности, связанные с низким социальным статусом. Те же, для кого новая жизнь стала более комфортной, чем до отъезда, куда спокойней. Им не нужны самооправдания», — уточнил Губин.

Люди, которые уехали по религиозным причинам или просто потому, что хотели жить в еврейском государстве, куда более взвешены, чем те, кто поддался массовому психозу, это можно также сказать и о тех, кто уехал вынужденно или с чёткой целью, которая осуществилась, например, поправили здоровье, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.