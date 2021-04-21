Дорофеева склеила видео из нескольких снимков, на которых позирует перед камерой в разных позах в розовой футболке с котятами и свободных джинсах.
На некоторых кадрах певица показывает в камеру средний палец, что вызвало негодование среди подписчиков. Фанаты недоумевали, почему Дорофеева с детской аудиторией позволяет себе такое поведение.
«Ладно я, но вас смотрят дети и подростки. Только недавно по телеканалу вы утвердили, что вы понимаете, что вы публичны, и думаете перед тем, как что-то выложить в Instagram, так как на вас могут равняться и вы для многих пример… Зачем этот фак? Чему он научит? Какой пример несете?», «Ничего красивого не вижу!», «Фак подписчикам?», «Очень жаль», — написали подписчики.