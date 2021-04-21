Бывшая солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева 21 апреля празднует свой 31-й день рождения, накануне которого она опубликовала в Instagram фото с неприличным жестом, чем возмутила фанатов

«Нечего надеть»: Дорофеева выложила провокационное фото © Надя Дорофеева/Инстаграм

На некоторых кадрах певица показывает в камеру средний палец, что вызвало негодование среди подписчиков. Фанаты недоумевали, почему Дорофеева с детской аудиторией позволяет себе такое поведение.

«Ладно я, но вас смотрят дети и подростки. Только недавно по телеканалу вы утвердили, что вы понимаете, что вы публичны, и думаете перед тем, как что-то выложить в Instagram, так как на вас могут равняться и вы для многих пример… Зачем этот фак? Чему он научит? Какой пример несете?», «Ничего красивого не вижу!», «Фак подписчикам?», «Очень жаль», — написали подписчики.