Эксперт отметил, что этот расчет вполне может сработать, но именно из-за того, что Киев плохо контролирует общую ситуацию, мало надежд на то, что он сможет удержать ее именно в том формате, в котором заинтересован.
«Последствия могут быть самые разные, но то, что в Киеве всерьез рассматривают сценарий такого очень кровавого военного конфликта на три-пять дней с тем, чтобы привлечь внимание международного сообщества, и обвинить Россию, и выйти из Минских соглашений, но как бы по вине России, — это несомненно», — указал Неменский.
В Киеве возникает консенсус по необходимости такой военной провокации, но пока что не получена однозначная поддержка такого сценария со стороны Вашингтона, и уж точно нет такой поддержки со стороны Берлина и Парижа, остаются шансы предотвратить кровавый конфликт либо в случае его начала не допустить его развития по тому сценарию, на который рассчитывает Украина, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.