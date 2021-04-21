Для Украины единственный способ добиться отмены Минских соглашений, при этом сохранив западные санкции против России, — это устроить военную провокацию и обвинить в ней Москву. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украина движется к жесткой диктатуре, но диктатором будет уже не Зеленский © РИА Новости, Нина Зотина

«Последствия могут быть самые разные, но то, что в Киеве всерьез рассматривают сценарий такого очень кровавого военного конфликта на три-пять дней с тем, чтобы привлечь внимание международного сообщества, и обвинить Россию, и выйти из Минских соглашений, но как бы по вине России, — это несомненно», — указал Неменский.

В Киеве возникает консенсус по необходимости такой военной провокации, но пока что не получена однозначная поддержка такого сценария со стороны Вашингтона, и уж точно нет такой поддержки со стороны Берлина и Парижа, остаются шансы предотвратить кровавый конфликт либо в случае его начала не допустить его развития по тому сценарию, на который рассчитывает Украина, заключил собеседник издания.

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