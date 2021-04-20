Украинка купила сосиски с «посланием» внутри — фото

Покупательница пришла домой, разрезала сосиску пополам и нашла кусок бумаги, исписанный ручкой. Она отнесла продукцию обратно в магазин, ей вернули деньги.
Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее.
Так, жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в той же Днепропетровской области женщина купила ромовую бабку с использованным лейкопластырем внутри.