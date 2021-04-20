Украинка купила сосиски с «посланием» внутри — фото

В Днепропетровской области Украины в одном из продуктовых магазинов женщине продали сосиски с несъедобной начинкой. Соответствующие снимки на днях опубликовали в Facebook-группе «Новости Першотравенска»

Полякова показала, какими должны быть сосиски — видео © Оля Полякова/Инстаграм

Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее.

Так, жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в той же Днепропетровской области женщина купила ромовую бабку с использованным лейкопластырем внутри.