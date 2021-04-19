Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений МВД в зоне ООС в Донбассе. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба ведомства

«Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки — определить все необходимые меры для дополнительной обороны», — сказал Аваков.

Инспекция проходит по всей линии фронта в Донецкой и Луганской области.

«С 2015 года это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза», — сказал министр.

Донбасс, звонок Байдена и «несостоявшаяся война» © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

По словам командующего ООС генерала Владимир Кравченко, все подразделения Объединенных сил готовы к любым действиям со стороны противника.

Помимо этого, Аваков провел инспекцию неонацистского батальона «Азов», пишет сайт azov.org.ua. Министр вручил членам формирования наградное оружие, а также передал два сертификата на бронеавтомобили. Главу МВД Украины считают неофициальным покровителем неонацистских формирований под эгидой «Азова» и связанной с ними партии «Национальный корпус».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.