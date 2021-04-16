Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля объявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил ввести персональные санкции против 12 человек, связанных с контрабандой, передает УНИАН

Победить контрабанду или возглавить? Кого и за что Зеленский лишает гражданства Украины © AP, Mykola Ty

Фамилии людей, попавших под санкции, не называются. Некоторые СМИ пишут, что в список попал известный киевский бизнесмен Сеяр Куршутов.

В начале апреля Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. Позже стало известно, что троих граждан, причастных к контрабанде, лишили гражданства Украины. По данным СМИ, готовится процедура их депортации, у контрабандистов имеются гражданства Израиля, Армении и Румынии.