«Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Будут применяться санкции к 12 лицам», — сказал Зеленский.
Фамилии людей, попавших под санкции, не называются. Некоторые СМИ пишут, что в список попал известный киевский бизнесмен Сеяр Куршутов.
В начале апреля Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. Позже стало известно, что троих граждан, причастных к контрабанде, лишили гражданства Украины. По данным СМИ, готовится процедура их депортации, у контрабандистов имеются гражданства Израиля, Армении и Румынии.