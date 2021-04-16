Массированным обстрелам подвергаются населенные пункты на Первомайском и Дебальцевском направлениях. Только в апреле мы уже похоронили одного мирного жителя и одного бойца Народной милиции, еще двое получили серьезные ранения, сказал глава ЛНР.
«Обстановка на передовой значительно обострилась. У меня каждое утро на столе сводки с передовой, которые показывают чуть ли не ежедневное ухудшение ситуации. Со стороны Киева в ход идет и тяжелое вооружение, запрещенное Минском», — сообщил Пасечник.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.