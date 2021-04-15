«На Бабурке осваивают новый прогрессивный метод ремонта дорог. <…> Отмечай друга чей слепок узнал», — говорится в подписи к ролику.
На кадрах видны сотни лежащих в выбоине гипсовых слепков челюстей, причем на каждом из них маркером написана фамилия пациента.
В комментариях пользователи похвалили зубную фею за ремонт «зубодробительной» дороги. Другие же предположили, что это «мемориал всем тем, кто отбил зубы на дорогах».
Украинцы вынуждены бороться с ямами на дорогах своими силами. Делают они это подчас очень оригинально. Так, в марте в Новомосковске на улице Партизанской одну из самых больших ям накрыли матрасом.