Осторожно бездорожье: В Полтавской области яму на асфальте прикрыли стулом
Осторожно бездорожье: В Полтавской области яму на асфальте прикрыли стулом
© malik yasin / flickr.
«На Бабурке осваивают новый прогрессивный метод ремонта дорог. <…> Отмечай друга чей слепок узнал», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видны сотни лежащих в выбоине гипсовых слепков челюстей, причем на каждом из них маркером написана фамилия пациента.

В комментариях пользователи похвалили зубную фею за ремонт «зубодробительной» дороги. Другие же предположили, что это «мемориал всем тем, кто отбил зубы на дорогах».

Украинцы вынуждены бороться с ямами на дорогах своими силами. Делают они это подчас очень оригинально. Так, в марте в Новомосковске на улице Партизанской одну из самых больших ям накрыли матрасом.

 