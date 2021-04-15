Запорожские дорожные рабочие засыпали яму на проезжей части слепками зубов из местной стоматологической клиники. Соответствующее видео опубликовали 14 апреля в Instagram its_zp

Осторожно бездорожье: В Полтавской области яму на асфальте прикрыли стулом © malik yasin / flickr.

На кадрах видны сотни лежащих в выбоине гипсовых слепков челюстей, причем на каждом из них маркером написана фамилия пациента.

В комментариях пользователи похвалили зубную фею за ремонт «зубодробительной» дороги. Другие же предположили, что это «мемориал всем тем, кто отбил зубы на дорогах».

Украинцы вынуждены бороться с ямами на дорогах своими силами. Делают они это подчас очень оригинально. Так, в марте в Новомосковске на улице Партизанской одну из самых больших ям накрыли матрасом.