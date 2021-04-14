В США этим летом стартуют съемки новой версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием голливудских актеров. Об этом сообщила пресс-служба компании «Централ партнершип» 14 апреля

«На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк Марюс Вайсберг. Героев картины сыграют молодые звезды Голливуда — Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Каст не таит каких-то неожиданностей, актеры по типажу напоминают звезд советского фильма.

Съемки начнутся этим летом в Бостоне. В США ремейк советской комедии получил название About Fate.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира», — сказал Вайсберг.

По словам режиссера, он работал над проектом долгие годы, причем благодаря Владимиру Кошелеву команде удалось создать «блестящий сценарий».

Главный сценарист картины — американская актриса и продюсер Тиффани Полсен, которая ранее работала над комедией «Пара на праздники». Продюсеры новой «Иронии судьбы» — Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

Вайсберг известен как режиссер комедий «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и «Гитлер капут».