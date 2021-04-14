Режиссером фильма по мотивам «Иронии судьбы» стал Марюс Вайсберг. Героев картины сыграют молодые звезды Голливуда — Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Каст не таит каких-то неожиданностей, актеры по типажу напоминают звезд советского фильма.
Съемки начнутся этим летом в Бостоне. В США ремейк советской комедии получил название About Fate.
«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира», — сказал Вайсберг.
По словам режиссера, он работал над проектом долгие годы, причем благодаря Владимиру Кошелеву команде удалось создать «блестящий сценарий».
Главный сценарист картины — американская актриса и продюсер Тиффани Полсен, которая ранее работала над комедией «Пара на праздники». Продюсеры новой «Иронии судьбы» — Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.
Вайсберг известен как режиссер комедий «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и «Гитлер капут».