Посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» 14 апреля

Днем ранее по инициативе США состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, где прозвучало предложение провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.

«Да, правда, они (Салливан. — Ред.) встречались с Ушаковым, в том числе речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами», — цитирует агентство Пескова.

Как сообщает РИА Новости 14 апреля со ссылкой на источник в МИД РФ, Салливан был предупрежден о негативных последствиях в том случае, если США после разговоров о нормализации отношений с Москвой введут новые антироссийские санкции.

«В ходе беседы было сказано, <…> если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», — приводит информагентство слова источника.

Байден & Путин: будет ли «Большая сделка – 2»? © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Итоги разговора лидеров РФ и Соединенных Штатов также оценили и рынки, это привело к резкому росту курса рубля вечером 13 апреля. Эта тенденция продолжилась и 14 апреля.

Кроме того, рынок акций РФ поднялся к уровням начала апреля за счет ослабления геополитической напряженности.