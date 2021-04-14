Днем ранее по инициативе США состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, где прозвучало предложение провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.
«Да, правда, они (Салливан. — Ред.) встречались с Ушаковым, в том числе речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами», — цитирует агентство Пескова.
Как сообщает РИА Новости 14 апреля со ссылкой на источник в МИД РФ, Салливан был предупрежден о негативных последствиях в том случае, если США после разговоров о нормализации отношений с Москвой введут новые антироссийские санкции.
«В ходе беседы было сказано, <…> если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», — приводит информагентство слова источника.
Ранее в ООН позитивно оценили переговоры Путина и Байдена. Открытый и позитивный диалог между Россией и США крайне важен для мира и безопасности, сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик о беседе между президентами России и США.
Итоги разговора лидеров РФ и Соединенных Штатов также оценили и рынки, это привело к резкому росту курса рубля вечером 13 апреля. Эта тенденция продолжилась и 14 апреля.
Кроме того, рынок акций РФ поднялся к уровням начала апреля за счет ослабления геополитической напряженности.