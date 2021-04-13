Белому дому выгоден конфронтационный сценарий в Донбассе, так как Запад не волнуют вопросы жизни и благополучия украинцев, сообщила член партии «Единая Россия» Елена Панина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналу Time, что «вопрос поддержки Украины» является «испытанием для Запада».

«То, что происходит сейчас — это, скорее, испытание для Европы, которая вновь оказалась под мощнейшим политическим давлением со стороны США. Не вызывает сомнений, что США делают ставку на конфронтационный сценарий на Донбассе, который, однако крайне неприятен для Германии и Франции», — сказала Панина.

МИД Украины прокомментировал возможное наступление Киева на Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».