Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналу Time, что «вопрос поддержки Украины» является «испытанием для Запада».
«То, что происходит сейчас — это, скорее, испытание для Европы, которая вновь оказалась под мощнейшим политическим давлением со стороны США. Не вызывает сомнений, что США делают ставку на конфронтационный сценарий на Донбассе, который, однако крайне неприятен для Германии и Франции», — сказала Панина.
По словам депутата, Зеленский понимает, что Украина как таковая для Запада не представляет какой-либо самостоятельной ценности. Как считает Панина, геополитически украинское государство нужно Западу только как таран против России.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».