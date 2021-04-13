Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал прививку от коронавируса индийским препаратом Covishield (AstraZeneca). Об этом он 13 апреля рассказал в своем Telegram-канале

Комаровский опубликовал фотографию флакона с препаратом для прививки.

«А вот и моя доза подоспела. Теперь буду ждать активации чипа и загрузки обновлений. Билл и Марик обещали мне премиум версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства», — пошутил телеведущий.

Борьба с COVID-19: Стадионы в Европе становятся «вакцинодромами», а Германия готовится закупать «Спутник V»

По данным на 12 апреля, в стране вакцину от COVID-19 получили 388 401 человек.