Комаровский опубликовал фотографию флакона с препаратом для прививки.
«А вот и моя доза подоспела. Теперь буду ждать активации чипа и загрузки обновлений. Билл и Марик обещали мне премиум версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства», — пошутил телеведущий.
В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок граждан Индии.
По данным на 12 апреля, в стране вакцину от COVID-19 получили 388 401 человек.