Россия может пойти на некоторые уступки США лишь в вопросе Донбасса, но только на основе Минских соглашений. Это вопрос тактики и авторитета Москвы на постсоветском пространстве. Об этом рассказал польский философ Радослав Чарнецки в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: Фундаментальная ошибка — основание украинского государства на принципах жёсткой централизации Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы. По его словам, подобная линия не приносит никаких результатов с точки зрения объявленных ранее государством целей, в том числе в период введения санкций.

Хотя, отметил эксперт, в данный момент даже это является невозможным из-за глупой, конфронтационной, слепой и недипломатичной политики Украины, продиктованной внутренними проблемами, связанными с экономикой и пандемией коронавируса.

«Это можно увидеть в прекращении любых, даже телефонных, контактов между Кремлём и Банковой, а также представителями властей двух стран. Конечно, такие контакты и раньше были редкостью, но всё же происходили, ведь они являются важным инструментом политики, дипломатии и международных отношений», — указал Чарнецки.

Что же касается «Северного потока-2», то Россия при молчаливом, но упорном участии Германии, которая не меньше Москвы заинтересована в реализации этой инвестиции, завершит строительство газопровода, если только в международной политике не произойдёт чего-то чрезвычайного и она не обострится настолько серьёзно, что отношения между Западом и Россией будут полностью заморожены, заключил собеседник издания.

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