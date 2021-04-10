«Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве», — сказал Рябков.
На прошлой неделе Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Россия обвинения отвергает. В то же время в ДНР уже неоднократно заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».