Москва ожидает от США эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводит Киев. Об этом 10 апреля заявил замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА Новости

«Не Донбасс». Эксперт сказал, какой конфликт разжигали бы США и Украина, если бы были умнее © 2000.ua | 2000.ua | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Россия обвинения отвергает. В то же время в ДНР уже неоднократно заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».