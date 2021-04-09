По данным ФСБ, были задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения. Задержанные являются сторонниками международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Это одна из радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии.
«Предотвращен террористический акт в Республике Крым», — говорится в сообщении.
Как стало известно, исламисты готовили террористическую атаку с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений Симферополя. После теракта они планировали отправиться транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии для вступления в террористическую организацию.
По месту жительства задержанных изъяты компоненты взрывных устройств с поражающими элементами, кроме того, в их средствах связи найдены инструкции по изготовлению бомб и обсуждения планируемых терактов.
Возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма и незаконном изготовлении взрывных устройств. Рассматривается возможность возбуждения дела о подготовке теракта.
*Деятельность организации запрещена в РФ