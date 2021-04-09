Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали двух исламистов, готовивших взрыв в одном из учебных учреждений Симферополя, сообщили 9 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ

Житель Барнаула должен был взорвать мечеть по заданию украинских националистов — ФСБ © Пресс-служба ФСБ РФ | Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

«Предотвращен террористический акт в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Как стало известно, исламисты готовили террористическую атаку с использованием самодельных бомб на одно из образовательных учреждений Симферополя. После теракта они планировали отправиться транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии для вступления в террористическую организацию.

По месту жительства задержанных изъяты компоненты взрывных устройств с поражающими элементами, кроме того, в их средствах связи найдены инструкции по изготовлению бомб и обсуждения планируемых терактов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма и незаконном изготовлении взрывных устройств. Рассматривается возможность возбуждения дела о подготовке теракта.

*Деятельность организации запрещена в РФ