Решение США назначить представителя по «Северному потоку 2» - это неприемлемое оскорбление, заявил депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок. Его слова приводит РИА Новости 8 апреля

Как отметил евродепутат, вмешательство США в строительство «Северного потока 2» происходит уже несколько лет.

Назначение спецпосланника, который занимается «исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии», повышает уровень эскалации, который уже требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.

«Федеральное правительство должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить "Северный поток 2"», — заявил Зимниок.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Зимниок отметил, что «Северный поток 2» будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за «катастрофической политики» федерального правительства.