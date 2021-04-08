Так немецкий парламентарий прокомментировал сообщение о возможном назначении Соединенными Штатами спецпосланника для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Переговоры между Европой и США всегда приветствуются… Скорее речь должна идти о прекращении санкций США против проекта. Если США будут придерживаться своей политики санкций, ЕС должен провести консультации по эффективным контрмерам», — приводит агентство слова Эрнста.
Он также подчеркнул, что европейская энергетическая политика будет определяться в Европе, а не в США, поэтому попытки Вашингтона остановить проект обречены на провал.
Ранее администрация президента США Джо Байдена не стала усиливать санкции против «Северного потока — 2», что вызвало критику со стороны ряда конгрессменов, потребовавших нарастить давление на проект.
Впоследствии появилась неофициальная информация о том, что Вашингтон намерен назначить спецпосланника, который будет мешать завершению «Северного потока — 2».
По данным издания Politico, пост спецпосланника предложен советнику Байдена Амосу Хохштейну. Последний пока не принял предложение.