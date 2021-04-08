Переговоры Европы с США по проекту «Северный поток — 2» могут идти только о прекращении санкций, сказал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает РИА Новости 8 апреля

Так немецкий парламентарий прокомментировал сообщение о возможном назначении Соединенными Штатами спецпосланника для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Переговоры между Европой и США всегда приветствуются… Скорее речь должна идти о прекращении санкций США против проекта. Если США будут придерживаться своей политики санкций, ЕС должен провести консультации по эффективным контрмерам», — приводит агентство слова Эрнста.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее администрация президента США Джо Байдена не стала усиливать санкции против «Северного потока — 2», что вызвало критику со стороны ряда конгрессменов, потребовавших нарастить давление на проект.

Впоследствии появилась неофициальная информация о том, что Вашингтон намерен назначить спецпосланника, который будет мешать завершению «Северного потока — 2».

По данным издания Politico, пост спецпосланника предложен советнику Байдена Амосу Хохштейну. Последний пока не принял предложение.