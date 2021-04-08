Немецкий парламентарий подчеркнул, что европейская энергетическая политика будет определяться в Европе, а не в США.
«Позиция ЕС и федерального правительства Германии здесь по-прежнему ясна. Если перед новым спецпредставителем стоит задача остановить "Северный поток — 2", переговоры обречены на провал», — цитирует агентство Эрнста.
Ранее администрация президента США Джо Байдена не стала усиливать санкции против «Северного потока — 2», что вызвало критику со стороны ряда конгрессменов, потребовавших нарастить давление на проект.
Впоследствии появилась неофициальная информация о том, что Вашингтон намерен назначить спецпосланника, который будет мешать завершению «Северного потока — 2».
По данным издания Politico, пост спецпосланника предложен советнику Байдена Амосу Хохштейну. Последний пока не принял предложение.