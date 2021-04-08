Если перед новым спецпосланником США ставится задача остановить «Северный поток — 2», то переговоры с ним обречены на провал, сказал глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Его слова приводит РИА Новости 8 апреля

Немецкий парламентарий подчеркнул, что европейская энергетическая политика будет определяться в Европе, а не в США.

«Позиция ЕС и федерального правительства Германии здесь по-прежнему ясна. Если перед новым спецпредставителем стоит задача остановить "Северный поток — 2", переговоры обречены на провал», — цитирует агентство Эрнста.

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Джо Байдена не стала усиливать санкции против «Северного потока — 2», что вызвало критику со стороны ряда конгрессменов, потребовавших нарастить давление на проект.

Впоследствии появилась неофициальная информация о том, что Вашингтон намерен назначить спецпосланника, который будет мешать завершению «Северного потока — 2».

По данным издания Politico, пост спецпосланника предложен советнику Байдена Амосу Хохштейну. Последний пока не принял предложение.