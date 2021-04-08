Голоса избирателей среди политических сил распределились бы следующим образом:
• «Слуга народа» — 23,9% (145 мандатов);
• «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,5% (128);
• «Европейская солидарность» — 16,1% (101);
• ВО «Батькивщина» — 11,5% (78).
Рейтинг других политсил, у которых менее 5% поддержки, распределился бы следующим образом: «Сила и честь» (4,9%), «Украинская стратегия Гройсмана» (4,0%), Партия Шария (3,2%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,1%), «Гражданская позиция» (2,3%), ВО «Свобода» (2%), «Голос» (1,7%), «За будущее» (0,9%), «Оппозиционный блок» (0,8%), «Народный фронт» (0,8%), «Национальный корпус» (0,6%), «Самопомощь» (0,4%).
Также подавляющее большинство украинцев уверены, что власть провалила вопрос вакцинации населения от COVID-19: 80,1% опрошенных заявили, что власть не справляется с вакцинацией, 19,9% ответили, что справляется.
При этом 80,2% респондентов уверены, что провал кампании по вакцинации связан с непрофессионализмом украинской власти и политическими интересами при выборе вакцины, а 19,8% ответили, что это вызвано объективными причинами — большой очередью на вакцины в мире и сложностью проведения переговоров.
Опрос проводился центром «Социальный мониторинг» с 24 по 30 марта. Всего опрошено 3000 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10-1,83%.