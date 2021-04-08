Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду Украины прошли бы четыре политические силы: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» с 24 по 30 марта

Зеленский прибавил 2% в новом президентском рейтинге — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк распределились бы следующим образом:

• «Слуга народа» — 23,9% (145 мандатов);

• «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,5% (128);

• «Европейская солидарность» — 16,1% (101);

• ВО «Батькивщина» — 11,5% (78).

Рейтинг других политсил, у которых менее 5% поддержки, распределился бы следующим образом: «Сила и честь» (4,9%), «Украинская стратегия Гройсмана» (4,0%), Партия Шария (3,2%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,1%), «Гражданская позиция» (2,3%), ВО «Свобода» (2%), «Голос» (1,7%), «За будущее» (0,9%), «Оппозиционный блок» (0,8%), «Народный фронт» (0,8%), «Национальный корпус» (0,6%), «Самопомощь» (0,4%).

Также подавляющее большинство украинцев уверены, что власть провалила вопрос вакцинации населения от COVID-19: 80,1% опрошенных заявили, что власть не справляется с вакцинацией, 19,9% ответили, что справляется.

При этом 80,2% респондентов уверены, что провал кампании по вакцинации связан с непрофессионализмом украинской власти и политическими интересами при выборе вакцины, а 19,8% ответили, что это вызвано объективными причинами — большой очередью на вакцины в мире и сложностью проведения переговоров.

Опрос проводился центром «Социальный мониторинг» с 24 по 30 марта. Всего опрошено 3000 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10-1,83%.