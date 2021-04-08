Украинка Марианна Федчук, которая заявила, что ее не было на скандально известной фотосессии на балконе в ОАЭ, поделилась пикантным фото из Дубая. Соответствующий пост, датированный 7 апреля, можно увидеть в ее Instagram

В одной из областей Украины объявлен карантин после драки овчарки с лисой © pixabay

«Мой максимум оголения в Дубае. Законно, как считаете?» — подписала она снимок.

Ранее Федчук возмутило, что СМИ приписали ее к компании девушек, снявшихся на балконе в «голой фотосессии». Украинка утверждает, что журналисты просто «решили собрать по локации фото тех, кто был на тот момент в ОАЭ», не разбираясь в деталях.

Украинка также утверждает, что «незаконно границу не пересекала, чтобы ей приписывать этот инцидент».

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История началась с того, что в субботу, 3 апреля, в соцсетях опубликовали видео и фото обнаженной фотосессии компании украинок на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность Эмиратов возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству.

Известно, что девушек депортируют на родину, кроме того, им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов (чуть более 100 тыс. рублей).