Чтобы закончить войну в Донбассе, необходимо выполнять Минские договоренности, а не нарушать их, как это делает Украина. Об этом в интервью Украина.ру заявила депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна

Украина также отказывается обсуждать некоторые моменты в рабочих группах в Минске, утверждает депутат.

«Прежде всего (необходимо. — Ред.) соблюдать и выполнять Минские договоренности до последнего пункта. У меня есть информация, и я хотела бы ее проверить, что именно украинская сторона, которая подписала эти соглашения, не только уклоняется от их выполнения, но и игнорирует некоторые их пункты», — сказала Конечна.

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.