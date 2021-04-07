Украина также отказывается обсуждать некоторые моменты в рабочих группах в Минске, утверждает депутат.
«Прежде всего (необходимо. — Ред.) соблюдать и выполнять Минские договоренности до последнего пункта. У меня есть информация, и я хотела бы ее проверить, что именно украинская сторона, которая подписала эти соглашения, не только уклоняется от их выполнения, но и игнорирует некоторые их пункты», — сказала Конечна.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.