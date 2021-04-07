Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила сведения Донецкой Народной Республики (ДНР) о гибели 4-летнего ребенка под обстрелом в поселке Александровское. Об этом 6 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на отчет миссии

Украинская делегация в ТКГ отреагировала на гибель ребенка в Донбассе © novorosinform.org

Также в тексте утверждается, что со 2 по 5 апреля в Донецкой области миссия зафиксировала 1424 нарушения режима тишины. При этом в предыдущий отчетный период — почти в три раза меньше, 594 нарушения.

Информация о гибели мальчика в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом ВСУ поступила от Народной милиции ДНР 3 апреля. Позже по факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

Накануне киевская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, где назвала фейком сведения ДНР о гибели ребенка.