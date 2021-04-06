Украинцам придется вакцинироваться от коронавируса раз в год. Об этом 6 апреля в интервью «РБК-Украина» заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий

«Единственное, что я бы хотел сказать — у нас новая реальность не только с локдаунами, у нас новая реальность и с вакцинацией. Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться от COVID-19. Это еще одна причина мировой войны за рынок», — сказал Радуцкий.

Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине © пресс-служба президента Украины

«Тем более что вирус мутирует. Хорошо, что сейчас доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма», — добавил Радуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому правительство страны и СНБО должны в 7-дневный срок разработать и принять национальный план вакцинации против COVID-19, а конкретнее: определить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, источники и сроки поставки вакцин, ответственных за реализацию плана лиц. План предусматривает, что большая часть населения Украины должна вакцинироваться от коронавируса не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета.