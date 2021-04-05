Так Косачев отреагировал на заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, которая сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык, а Украине нужно заявить о существовании «украинского русского».
«Русский язык, госпожа Мендель, разумеется, демонополизирован. В том смысле, что он является одним из основных мировых языков, официальным языком ООН и вторым по частоте использования языком в Интернете», — подчеркнул Косачев.
Он полагает, что Мендель «не лепит отсебятину» и действует в мэйнстриме украинской пропаганды.