Вице-спикер Совфеда Константин Косачев у себя в Facebook напомнил киевскому режиму, что русский язык давно «демонополизирован» и является официальным языком ООН и одним из основных мировых языков

Мендель заявила о существовании «украинского русского языка» © Facebook, Iuliia Mendel Юлии Мендель, которая сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык, а Украине нужно заявить о существовании «украинского русского».

«Русский язык, госпожа Мендель, разумеется, демонополизирован. В том смысле, что он является одним из основных мировых языков, официальным языком ООН и вторым по частоте использования языком в Интернете», — подчеркнул Косачев.

Он полагает, что Мендель «не лепит отсебятину» и действует в мэйнстриме украинской пропаганды.