Даже если Россия создаст специальные каналы для вещания на Украине, возникает вопрос, как они чисто технически будут функционировать. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Корнилов сказал, на что сейчас США могут толкнуть украинское руководство © РИА Новости, Владимир Трефилов Сергей Марков выразил мнение, что Москве следовало бы создать три русскоязычных телеканала, которые бы вещали на территории Украины и отражали бы три идеологии: первый телеканал — православную, второй — социалистическую и третий должен быть ориентирован на сторонников российской государственности.

«Ну хорошо, создадим мы эти каналы. А как украинцы увидят эти три прекрасных канала? Да, у нас есть профессиональные люди, которые будут работать, но в Украине запрещено упоминать Россию, запрещен русский язык. Как с этим работать?», — задается вопросом эксперт.

Мамонтов в связи с этим напомнил судьбу «Комсомольской правды» в Белоруссии, которую закрыли за то, что она писала про оппозиционеров.

Что касается Украины, то там закрыты даже условно пророссийские каналы и вообще все это приравнено к военному положению, где Россия — страна-агрессор, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.