Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что Москве следовало бы создать три русскоязычных телеканала, которые бы вещали на территории Украины и отражали бы три идеологии: первый телеканал — православную, второй — социалистическую и третий должен быть ориентирован на сторонников российской государственности.
«Ну хорошо, создадим мы эти каналы. А как украинцы увидят эти три прекрасных канала? Да, у нас есть профессиональные люди, которые будут работать, но в Украине запрещено упоминать Россию, запрещен русский язык. Как с этим работать?», — задается вопросом эксперт.
Мамонтов в связи с этим напомнил судьбу «Комсомольской правды» в Белоруссии, которую закрыли за то, что она писала про оппозиционеров.
Что касается Украины, то там закрыты даже условно пророссийские каналы и вообще все это приравнено к военному положению, где Россия — страна-агрессор, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.